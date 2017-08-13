مطالب للرقابة على المتنزهات لحمايتها من المخلفات في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر بقايا مخلفات السياح والزوار في أحد المتنزهات في منطقة عسير، بشكل يسيء للمكان وطبيعته.

وطالبوا بتدخل الرقابة والجهات المعنية للحد من الإهمال الذي يشوب الحدائق والمتنزهات، وحث الزوار على إلقاء مخلفاتهم في الأماكن المخصصة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة في الأيام القليلة الماضية تحت شعار ” النظافة دين وخلق ” دشنها وشارك فيها نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن.