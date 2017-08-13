السيطرة على حريق ناقلة وقود وإصابة قائدها في المدنية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أمس السبت، على حريق نشب في مقدمة شاحنة وقود في إحدى المحطات الواقعة في مركز العشاش التابع لمحافظة خيبر في الطريق الرابط بين المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن بلاغا ورد عند الساعة 6:38م، من عصر السبت، يفيد بوقوع حادث حريق ناقلة داخل حرم إحدى المحطات بقرية سمحة ٣٠ كم عن مركز العشاش التابع لمحافظة خيبر.

وأضاف: ” على الفور تم توجيه الفرق للموقع، وعند الوصول اتضح بأن الحادث وقع في كابينة الناقلة داخل حرم المحطة وحمولتها من مادة القار، وتم التعامل مع الحالة والسيطرة عليها -ولله الحمد- من قبل الفرق “، موضحا أن الحادث نتج عنه احتراق كامل الكابينة، وإصابة قائد المركبة (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع، والذي تم إخراجه من قبل المواطنين قبل وصول الدفاع المدني، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.