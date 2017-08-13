الثقافة تحيل الدكتور على الربيعي للجنة مخالفات النشر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أحالت وزارة الثقافة والإعلام ، الدكتور على الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر.

وأعلن المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، عبر تغريدة على أحالت وزارة الثقافة والإعلام ، أحالت وزارة الثفافة الدكتور على الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر.