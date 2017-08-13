قتيل و19 مصابًا في حادث دهس استهدف متظاهرين في فرجينيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، إثر إقدام سيارة على دهس حشد من المشاركين في تظاهرة لليمين المتطرف، بمدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية، أمس السبت.

وقالت قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية نقلا عن شرطة المدينة إن الحادث وقع أثناء احتشاد مئات المنتمين لمجموعات من اليمين المتطرف، بشارعين في شارلوتسفيل، للتظاهر تحت عنوان ” وحّدوا اليمين “، دون أن تقدم توضحيات عن هوية منفذ عملية الدهس أو دوافعه.

وخلال التظاهرة أيضًا، أصيب نحو 8 أشخاص، واعتقل شخص آخر، إثر اشتباكات بين مجموعات من اليمين المتطرف وعدد من المناهضين لهم، وفق بيان للشرطة.