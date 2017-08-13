 بالصور.. العثور على معمل تصنيع متفجرات في حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. العثور على معمل تصنيع متفجرات في حي المسورة

بالصور.. العثور على معمل تصنيع متفجرات في حي المسورة
خالد الضبيبي(صدى):

عثرت قوات الطوارئ الخاصة، على معمل خاص بتصنيع المتفجرات داخل أحد المنازل المهجورة في حي المسورة بالعوامية، وتم التحفظ على ما بداخله من مضبوطات ومتفجرات، إلى جانب كميات من الأسلحة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن قوات الطوارئ الخاصة عثرت على المعمل خلال عمليات تمشيط بعض المنازل، حيث جهزه الإرهابيون الذين حولوا الحي لوكر تنطلق منه عمليات استهداف أفراد الأجهزة الأمنية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10613 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله عليهم
المفروض يعرف بيت من اللي كان فيه المعمل ويحاسب

[ عدد التعليقات: 31923 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على كل حال ,,, الحمد لله الذي جعل لكل خيّنةٍ بينه ,,

,, اللهم انصر رجال الأمن و وفقهم واحمهم ياكريم .. آمين ,,

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