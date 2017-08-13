بالصور.. العثور على معمل تصنيع متفجرات في حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. العثور على معمل تصنيع متفجرات في حي المسورة
عثرت قوات الطوارئ الخاصة، على معمل خاص بتصنيع المتفجرات داخل أحد المنازل المهجورة في حي المسورة بالعوامية، وتم التحفظ على ما بداخله من مضبوطات ومتفجرات، إلى جانب كميات من الأسلحة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن قوات الطوارئ الخاصة عثرت على المعمل خلال عمليات تمشيط بعض المنازل، حيث جهزه الإرهابيون الذين حولوا الحي لوكر تنطلق منه عمليات استهداف أفراد الأجهزة الأمنية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10613 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
المفروض يعرف بيت من اللي كان فيه المعمل ويحاسب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31923 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على كل حال ,,, الحمد لله الذي جعل لكل خيّنةٍ بينه ,,
,, اللهم انصر رجال الأمن و وفقهم واحمهم ياكريم .. آمين ,,