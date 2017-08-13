بالفيديو.. القصبي باكيا: فخور بالعمل مع " الأستاذ " عبدالحسين عبدالرضا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أجهش الفنان ناصر القصبي، بالبكاء أثناء حديثه عن الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الذي وافته المنية الجمعة الماضي، في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال القصبي، إن الراحل كان ممثلا كبيرا وقديرا، سواء في أعماله الفنية، أو في شخصيته الحقيقية، مشيرا إلى أنه كان فخرا كبيرا له أن يعمل مع الراحل الذي وصفه بـ ” الأستاذ ” في المسلسل الذي جمعهما سويا تحت اسم ” أبو الملايين “.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة”MBC” ، أن العمل كوّن بينهما صداقة من أخ صغير إلى أخ كبير، موضحا أنه كان مندهشا كثيرا من حجم الموهبة الأخاذة والعبقرية التي تمتع بها الفنان الراحل.

وأكد القصبي أنه نادرا أن يتوفر ” كوميديان ” مثل الفنان الراحل بهذا العطاء وبهذه القدرة على الارتجال المحترف بعيداً عن الإسفاف، وأنه كان يتعلم منه، مشيرا إلى أن أجمل ما في الراحل هو أنه كان إنساناً حقيقياً، وأن شخصيته تعكس نقاءً وبياضاً غير عادي، وكان يتميز بالجمال الداخلي إضافة إلى كونه رجلاً عظيماً.