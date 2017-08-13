بالفيديو.. فيصل بن تركي يعلق على تدخل لاعب الفيصلي العنيف على السهلاوي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، على واقعة التدخل العنيف على المهاجم الفريق محمد السهلاوي، من جانب أحد لاعبي الفيصلي ما تسبب في طرده من المباراة التي حصد النصر فيها الثلاث نقاط أمس السبت.

وطالب الأمير فيصل، اتحاد الكرة بفرض عقوبات صارمة تجاه بعض اللاعبين في استخدام العنف، للحفاظ على اللاعبين الدوليين من أجل المنتخب الوطني.

وأضاف أنه في بعض الألعاب العنيفة لا يكفي العقاب الإداري بالطرد من المباراة، بل مطلوب قرارات صارمة أخرى، من أجل كرة قدم نظيفة، مشيراً إلى أن النصر كان أكثر الأندية تضرراً من الألعاب العنيفة؛ حيث خسرنا لاعبين في أفضل مستوياتهم؛ بسبب الإصابات على حد قوله.