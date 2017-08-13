آخر رسالة وجهها ضابط إماراتي قبل استشهاده في حادث الطائرة باليمن " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر رسالة أرسلها الضابط الإماراتي النقيب أحمد خليفة البلوشي لأقاربه وأصدقائه قبيل استشهاده في تحطم مروحية عسكرية بمحافظة شبوة اليمنية.

وقال البلوشي، في الرسالة التي وجهها لمحبيه عبر تطبيق ” واتساب “: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أرجو العذر والسموحة منكم.. لأني مسافر في واجب وخدمة الوطن.. أستودعكم وأستودع وطني وأهلي وأحبتي الله الذي لا تضيع ودائعه “.

يذكر أن القوات المسلحة الإماراتية أعلنت استشهاد 4 من جنودها أثناء إثر تعرض طائرتهم المروحية لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.