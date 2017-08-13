" الصقور السعودية " تشارك باكستان احتفالاتها بذكرى الاستقلال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل فريق القوات الجوية الملكية السعودية، ” الصقور السعودية “، إلى باكستان للمشاركة في العرض الجوي الذي تنظمه القوات الجوية الباكستانية بمناسبة الذكري السبعين ليوم الاستقلال لبلادها .

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي أن مشاركة فريق الصقور السعودية في العرض الجوي الباكستاني تأتي بدعوة من باكستان, عاداً أن الدعوة تعكس متانة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين .

وأضاف: ” أنها المرة الأولي التي تشارك فيها قوات من دول أخرى في احتفالات يوم الاستقلال في باكستان ، وقد حرص الجانب الباكستاني على أن تكون المملكة في مقدمة الدول الشقيقة التى تشارك في العرض الجوى .

وأشار السفير المالكي إلى أن المملكة شاركت أيضاً بوحدة من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية في فعاليات العرض العسكري الباكستاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في باكستان في مارس الماضي .