إصابة جندي عراقي بجروح أثناء التصدي لهجوم بسيارة مفخخة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، بإصابة جندي عراقي بجروح أثناء التصدي لهجوم بسيارة مفخخة قرب نقطة أمنية غرب محافظة كربلاء.

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية أحبطت الهجوم الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة انفجرت قبل وصولها إلى موقع نقطة أمنية على مقربة من معمل إسمنت كربلاء الواقع غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة جندي واحد بجروح، وفق حصيلة أولية.