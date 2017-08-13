روسيا تسمح للنساء بالانضمام إلى سلاح الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

سيتسنى للنساء للمرة الأولى الالتحاق بمدرسة الطيران الحربي في كراسنودار ” جنوب روسيا ” ، حيث يتلقى طيارو سلاح الجو الروسي تدريبهم، بحسب ما أعلن السبت وزير الدفاع سيرغي شويغو.

منقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية عن الوزير قوله أمام الصحافيين: ” كثيرات هن النساء اللواتي يرغبن في الانضمام إلى الطيارين الحربيين. وتلقينا مئات الرسائل في هذا الخصوص، لذا قررنا هذه السنة إلحاق دفعة أولى من النساء بأكاديمية كراسنودار العسكرية ” .

وأوضح الوزير: ” هن قليلات، خمس عشرة شابة في المجموع. لكن نظراً لكمية الطلبات التي وردتنا، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المسألة. واعتباراً من الأول من أكتوبر، ستبدأ الدفعة الأولى من النساء تدريباتها على قيادة الطائرات العسكرية ” ، على أمل أن يتخرجن بعد خمس سنوات.

ومنذ العام 2009، تستقبل مدرسة كراسنودار طالبات في صفوفها لكن ليس لدورات الطيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ” تاس ” .

وفي العام 2014، صرح روسلان فاسيليف، المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع الروسية عبر إذاعة ” صدى موسكو ” أن نحو 45 ألف شابة يعملن بالتعاقد مع القوات الجوية الروسية، مشيراً إلى أن بعض المهام محظورة عليهن، مثل تلك المتصلة بميدان المعارك.

وتضم القوات الجوية الروسية حالياً نحو مليوني عنصر، بينهم مليون جندي في الخدمة الفعلية، بحسب الأرقام الرسمية.