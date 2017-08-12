بالفيديو.. أسباب تشجيع الأمير الراحل أحمد بن سلمان لنادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف مدير مكتب الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومرافقه الشخصي، عن قصة اختيار الأمير لنادي النصر لتشجيعه ومتابعة مبارياته والاهتمام بنجومه.

وقال ناصر بن شينان، في حديث لبرنامج ” الراحل ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، إن الأمير أحمد دعاه في أحد الأيام، بعدما لاحظ اهتمامه بكرة القدم، وسأله عن النادي الذي يحبه والنادي الذي لا يحبه، فأجابه بأنه يحب ويشجع نادي الهلال، ولا يحب نادي النصر.

كما سأله عن اللاعب الذي لا يحبه فقال له إنه لا يحب اللاعب محمد بن سعد العبدلي، فقرر الأمير بعد ذلك تشجيع نادي النصر، وطلب من مدير مكتبه أن يدعو اللاعب العبدلي إلى القصر.