بيان كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، أصدرت بيونج يانج اليوم السبت، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة ” ايه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أن كوريا الشمالية أوضحت ـ في بيانها الصادر بهذا الصدد ـ أن قوات الجيش الآن باتت في وضع الإستعداد وأنها في إنتظار صدور الأوامر النهائية بشن الهجوم على أراضي الولايات المتحدة.

ويأتي هذا البيان بعد التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ، وأكد فيه أن كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية لن يفلت بأفعاله ، حيث دأب على إطلاق التحذيرات ضد واشنطن منذ أعوام ، ولكنه سوف يندم وسوف يندم سريعا اذا ما أقدم على إتخاذ أية خطوة تستهدف جزيرة جوام أو أية أراض أمريكية أو حلفاء للولايات المتحدة.

وقال ترامب أن جوام أمنة تماما وأن كوريا الشمالية سوف توقع نفسها في متاعب خطيرة إذا ما تعرضت الجزيرة لأي شيء.