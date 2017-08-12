مانشستر سيتي يفوز على برايتون - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خارج الديار على مضيفه برايتون هوف أند ألبيون، الصاعد حديثا، بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب ” ويذدين ستاديوم ” في أولى جولات مسابقة الدوري الممتاز .

وبعد شوط أول فشل خلاله ” السيتيزنس ” في هز شباك مضيفهم الذي اكتفى بالتراجع لوسط ملعبه، تمكن المهاجم الأرجنتيني سرخيو أجويرو من فض الاشتباك في الدقيقة 70 بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من الإسباني ديفيد سيلفا داخل المنطقة ليسدد كرة قوية في الشباك.

وبعدها بخمس دقائق تكفل مدافع أصحاب الأرض لويس دونك بتسجيل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه إثر عرضية من الجانب الأيمن حولها بالرأس في شباك حارسه الأسترالي ماثيو رايان.

وبهذا الفوز حصد الفريق السماوي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف خلف المفاجأة هدرسفيلد تاون، الوافد الجديد، الذي أسقط كريستال بالاس بثلاثية دون رد أمام جماهيره.