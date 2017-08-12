مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار استهدف شاحنة للجيش بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

لقي خمسة عشر شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو أربعين بجروح متفاوتة جراء انفجار عنيف وقع الليلة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع على أحد الطرق في كويتا أثناء مرور شاحنة تقل جنوداً من رجال الجيش، وأدى إلى جانب الخسائر البشرية إلى تدمير العديد من السيارات وتحطم زجاج المباني القريبة.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة لتحديد نوع ومصدر الانفجار، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور مقتل ثمانية من جنود الجيش جراء الانفجار، موضحاً الانفجار استهدف شاحنة الجيش.

من جانبه، دان رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه الانفجار، موضحا أن استهداف قوات الجيش في هذا التوقيت يهدف إلى تعكير أجواء الاحتفالات بذكرى يوم الاستقلال الباكستاني.

وفي سياق متصل أوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي أنه تم نقل نحو 40 جريحاً حتى الآن إلى مستشفيات مدينة كويتا، التي تم إعلان حالة الطوارئ فيها.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولية تنفيذ الانفجار في كويتا، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال أربعة إرهابيين من عناصر منظمة ” لشكر جهنقوي ”

المحظورة من مدينة فيصل آباد، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في ذكرى استقلال باكستان التي تصادف الرابع عشر من أغسطس الحالي.