 النصر يكتسح الفيصلي بثلاثية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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النصر يكتسح الفيصلي بثلاثية

النصر يكتسح الفيصلي بثلاثية
ماجد محمد(صدى):

حقق نادي النصر، فوزًا عريضًا، على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بمحافظة المجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

سجل للنصر محمد السهلاوي في الدقيقة 19، ويحيى الشهري عند الدقيقة 22، وفهد الجميعة بالدقيقة 34، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد اللاعب منصور حمزي عند الدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة حل النصر ثانيا بـ 3 نقاط، فيما بقي الفيصلي بدون نقاط في المركز الـ 13 .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 43 دقيقة

الفهد
مبروك الفوز وبداية موفقة

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 34 دقيقة

الف الف الف مبروك لجميع عشاق العالمي النتيجه والمستوى اللي بعده يالبيه يالعالمي

الحمد لله أبشركوا اصابة الصعباوي عباره عن كدمه لكن قويه شوي

حسبي الله على الكلب اللي دخل عليه
أكبر مكسب من هالمباراه اللاعب الجميعه م شاء الله تبارك الله

الله يوفقك يالعمراني زي ماجلبت هاللاعب

[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 26 دقيقة

هههههه الفيصلي نفر مسكين

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 23 دقيقة

((الف مبرووووك الفووز للعالمي والدخوول القوي للدوري))

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 13 دقيقة

مبروووك للعالمي.

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