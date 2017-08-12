النصر يكتسح الفيصلي بثلاثية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي النصر، فوزًا عريضًا، على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بمحافظة المجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

سجل للنصر محمد السهلاوي في الدقيقة 19، ويحيى الشهري عند الدقيقة 22، وفهد الجميعة بالدقيقة 34، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد اللاعب منصور حمزي عند الدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة حل النصر ثانيا بـ 3 نقاط، فيما بقي الفيصلي بدون نقاط في المركز الـ 13 .