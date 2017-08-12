الشرطة العراقية تقتل انتحاريًا في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتلت الشرطة العراقية انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا في أيمن الموصل بعد مطاردته ومحاصرته بأحد المنازل.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن في بيان أن ” شرطة طوارئ نينوي تمكنت اليوم من قتل انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي يرتدي حزامًا ناسفًا بعد محاصرته داخل أحد الدور السكنية في حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل ” .

وأوضح أن الانتحاري حاول استهداف إحدى نقاط الشرطة في أيمن الموصل، وقد تمت الشرطة من مطاردته وقتله بعدما حاول الاختباء في أحد الدور السكنية وقد عثر معه على بندقية كلاشنكوف وتسع مخازن عتاد.