بالفيديو.. سيارة تدهس عددًا من المحتشدين فى فيرجينيا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شهدت مظاهرة لمجموعة تطلق على نفسها ” القوميون البيض ” ، اقتحام سيارة مسرعة ودهس عددًا منهم، وذلك في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، السيارة وهي تقتحم مظاهرة القوميين البيض بعنف، حيث تعرض الكثيرون منهم للدهس والصدم، فيما لم يكشف بعد عن وجود ضحايا أو مصابين من بين المتظاهرين.

يذكر أن القوميين البيض، هم من ذوي البشرة البيضاء، ويدعون إلى حب التراث، والثقافة المحلية، وكانت مظاهرتهم لمنع إزالة نصب تذكاري للكونفدرالية، التي يدعمونها ضمن أفكارهم القومية، وسبق أن حدثت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي إزالة النصب التذكاري للكونفدرالية.