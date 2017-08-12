بالصور.. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ12 على كأس جامعة الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أقام نادي الفروسية، عصر اليوم، حفل سباق الخيل 12 ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1438هـ على كأس جامعة الملك عبدالعزيز، على ميدان سباق الملك خالد للفروسية بالحوية.

وتكون حفل السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي: الشوط الأول الجزء الأول زايد البقشي السبيعي ” لم تربح فرس إنتاج سنتين ” ومسافته 1200 متر, ومقدار جائزته 35 ألف ريال, وحصل على المركز الأول وهبة الرحمن لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير, فيما جاء الشوط الأول الجزء الثاني على جائزة خليفة بن عبدالرحمن بن بديع المركز الأول بسمه لطيفه لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وجاء الشوط الثاني على جائزة ابراهيم بن عبدالرحمن المحيذيف لجميع الدرجات ” إنتاج أربع سنوات فأكثر ” يوسف بن صالح بن مشخص من أهالي الرياض ” فرس إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ” لم تربح ” ، ومسافته 1650 مترا، ومقدار جائزته 54 ألف ريال فاز بالمركز الأول جعيثن لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود .

أما الشوط الثالث على جائزة ثلاب العجالين الدوسري ” لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ” ، ومسافته 1650 متراً, ومقدار جائزته 70 ألف ريال فاز به يترنم لمحمد حمود الجديبي، فيما جاء الشوط الرابع على جائزة حترش العرجاني ” لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ” ، ومسافته 1650 متراً, ومقدار جائزته 70 ألف ريال فاز بالمركز الأول تغلا لعبدالإله عبدالعزيز الموسى، والشوط الخامس على جائزة حزام بن خزام العجالين الدوسري جميع الدرجات ” إنتاج ثلاث سنوات ” ، ومسافته 1650 مترا, ومقدار جائزته 100 ألف ريال، فاز به تفتيش لأبناء الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود، كما جاء الشوط السادس على كأس جامعة الملك عبدالعزيز جميع الدرجات، ومسافته 1650 مترا، ومقدار جائزته 120 ألف ريال، فاز بالمركز الأول العطيب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

وفي نهاية الشوط سلم مدير نادي الفروسية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حاتم العبادي كاس الجامعة لمدرب الجواد الفائز فيما جاء الشوط السابع والأخير على هدية نادي الفروسية ومسافته 2000متر, ومقدار جائزته 100 فاز بالمركز الأول ليمون كيتا لأبناء فيحان فيصل المنديل.

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.