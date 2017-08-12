سحمي بن فويز يشكر نائب خادم الحرمين على دعمه للجمعيات الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز الشكر لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على دعمه للجمعيات الخيرية في منطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال من حسابه الخاص، ضمن مشروع ” دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية ” في جميع مناطق المملكة.

ونوه معاليه في تصريح صحفي له بهذه المناسبة بحرص سمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وإيمانه بأهمية الجمعيات الخيرية في بناء المجتمعات، وتعزيز أثرها كقطاع غير ربحي ومساهمتها الاجتماعية .

ونوه بتأسيس الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وعمله – أيده الله – على تنظيمها وتوجيه خدماتها وبنائها على أساس يضمن استدامتها وعظيم نفعها مبرزا على أثرها الاجتماعي والإنساني ودورها في التنسيق كجهات ذات علاقة في الموضوعات الخدمية والتخطيطية والمعرفية.

وثمن عالياً الدعم السخي من سمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والذي شمل ( 11.680 ) ألف مستفيد ومستفيدة لـ 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض من فئات رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة ” .

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله – وأن يديم على بلادنا عزها وازدهارها ويحفظ عليها أمنها وأمانها .