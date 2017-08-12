" تعاوني الطائف " ينظم دروس وكلمات وعظيه - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجالية بشمال الطائف ” مسرة ” ، غدًا الأحد، سلسلة من الكلمات الوعظيه لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وتستمر لمدة يومين.

ففي جامع الوالدين يلقي الشيخ عبدالمجيد الثقفي يوم غد محاضرة بعنوان ” مراقبة الله عز وجل ” عقب صلاة المغرب، فيما يلقي الشيخ حمد الحارثي بجامع عبدالله بن مسعود بالقيم بعد غد محاضرة بعنوان ” الأصول الستة من كتاب الأصول الستة لابن عثيمين ” عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الدروس والكلمات الوعظيه ضمن مناشط المكتب الدينية والتوعوية وبما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.