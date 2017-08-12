 " تعاوني الطائف " ينظم دروس وكلمات وعظيه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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” تعاوني الطائف ” ينظم دروس وكلمات وعظيه

” تعاوني الطائف ” ينظم دروس وكلمات وعظيه
عبد العزيز القثامي(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجالية بشمال الطائف ” مسرة ” ، غدًا الأحد، سلسلة من الكلمات الوعظيه لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وتستمر لمدة يومين.

ففي جامع الوالدين يلقي الشيخ عبدالمجيد الثقفي يوم غد محاضرة بعنوان ” مراقبة الله عز وجل ” عقب صلاة المغرب، فيما يلقي الشيخ حمد الحارثي بجامع عبدالله بن مسعود بالقيم بعد غد محاضرة بعنوان ” الأصول الستة من كتاب الأصول الستة لابن عثيمين ” عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الدروس والكلمات الوعظيه ضمن مناشط المكتب الدينية والتوعوية وبما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.


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