مطار بكين يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت السلطات المحلية في مطار بكين الدولي، إلغاء 360 رحلة جوية صباح اليوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الصينية.

وقالت السلطات الصينية، إن ” الحركة في المطار تعطلت كثيراً ورجح استمرار هذه الظروف الجوية لاسيما العواصف الرعدية التي من المتوقع استمرارها حتى المساء مشيرة إلى وصول 234 رحلة جوية ومغادرة 181 آخرى ” .

وتوقع ” المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية ” هطول أمطار تقدر بـ 70 مم في بكين خلال الـ24 ساعة المقبلة فيما تشهد مناطق شمالية آخرى في الصين أمطاراً أقل وفي الوقت نفسه ستضرب العواصف المطيرة بعض المناطق الجنوبية من الصين بما فيها قويتشو وقوانغشي.