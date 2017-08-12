مصادرة 78 سمانة وأرنبًا بريًا من خليجى لدى سفره إلى السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل (صدى):

صادرت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 60 سمانة و 18 أرنبا بريا كانت بصحبة راكب خليجى لدى سفره إلى السعودية تنفيذا لقوانين حماية الحياة البرية والتى تحظر حيازة أو سفر السمان والأرانب البرية وتم السماح للراكب باللحاق بطائرته .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران ” فلاى ناس ” رقم 568 والمتجهة إلى جدة إشتبه رجال الأمن فى صندوق ” آس بوكس ” بصحبة الراكب الخليجى ” س . م ” وبفتحه تبين وجود 60 سمانة و 18 أرنبا بريا، وأقر الراكب بحيازته للمضبوطات والتى تعد حصيلة رحلة صيد فى مصر.

وتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى، حيث قرروا مصادرة المضبوطات تنفيذًا لقوانين حماية الحياة البرية والتى تحظر حيازة أو سفر المضبوطات، وتم السماح للراكب باللحاق بطائرته .