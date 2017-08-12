" تأملات قرآنية " محاضرة بالمكتب التعاوني في العقيق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، اليوم محاضرة بعنوان ” تأملات قرآنية ” ألقاها إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، بحضور رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني, وذلك بجامع الروضة بالمحافظة.

وتطرق الشيخ المغامسي في محاضرته إلى بعض التأملات القرآنية في سورتي (الحجر) و(يوسف)، مبيناً أن تدبر معاني آيات القرآن الكريم من أعظم المناقب وأجلها شرفاً.

وقال : ” إن الله تبارك وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، بأعظم الأوصاف التي تدل على رحمته بأمته وحرصه عليها، حيث أن الحرص النبوي للناس عامة ولأمته خاصة نابع من شفقته ورحمته، فمن نعم الله علينا وعلى البشرية جميعاً بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ، مشيراً إلى العديد من التأملات في سيرته عليه الصلاة والسلام، وبعض الصور التي دلت على حرصه الشديد على أمّته، وشفقته بها وتيسيره عليها.

وبين معنى قوله تعالى ” وعنده أم الكتاب ” ، حيث أن الكتاب كتابان: كتاب اللوح المحفوظ وهو الذي لا يتغير أي شيءً كتب فيه، والكتاب الآخر وهو قابل أن يمحى ما فيه ويبقى، وتنتهي خاتمة الكتاب الثاني عندما يكون موافقاً للكتاب الأول الذي هو أم الكتاب.

وفي ختام المحاضرة أجاب فضيلة الشيخ المغامسي على أسئلة واستفسارات الحضور، سائلاً الله جل وعلا أن يبارك هذه الندوات والمحاضرات وأن تحقق الأهداف المنشودة منها.