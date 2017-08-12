قوات الشرعية تأسر قياديًا حوثيًا بارزًا جنوبي تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية الصلو، جنوب شرقي محافظة تعز، اليوم السبت، من أسر قيادي في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية أثناء محاولة تسلل فاشلة إلى مواقعهم.

وقال مصدر، إن ” قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من أسر القيادي في الميليشيا الانقلابية صالح حسن الحبيشي أثناء محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش والمقاومة في منطقة الزنح ” .

وأضاف المصدر، أن ” الحبيشي من محافظة إب مديرية القفر وأحد قادات الميليشيا الانقلابية في مديرية الصلو ” .