بالصور .. أحد يتغلب على الشباب بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور .. أحد يتغلب على الشباب بثنائية
حقق أحد فوزا تاريخيا على حساب مضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت لحساب الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.
تقدم محمد سعيد الضو لنادي أحد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وانتظر الشباب حتى الدقيقة 82 لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82.
وفي الدقيقة 89 ارتكب حارس الشباب فاروق بن مصطفى خطأ فادحاً بعدما فشل في استقبال كرة زميله عبدالله الأسطا لتمر من تحت أقدامه وتدخل الشباك.
بتلك النتيجة سجل أحد أول فوز له بدوري المحترفين في أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 3 ساعات
وشب الفرق الصغيره مستقويه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
موب سالفة مستقويه الطموح والحماس . الفرق الكبار لاعبيها واداراتها تعتقد نفسها خلاص طغت وهذا اللي خلى الفتح النموذجي يلعبها صح وياخذ الدوري . الفتح هاك السنة باقل موارد مالية ولاعبين بس الطموح والحماس وتحرير عقول اللاعبين من فكرة كبير وصغير وللاسف بعد ما جاب الدوري وحقق السوبر توقعوا بانهم طغوا وانتهى طموحهم وشفهم السنوات الاخيرة مستواهم ضعيف . لا تنسى الاموال اللي تتكبكب على لاعبي الفرق الكبيرة خلتهم اكبر من رجال الاعمال فلا همه ولا رغبة ولا طموح .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 21 دقيقة
الفتح يوم اخذ الدوري كان منافسه الوحيد هو الهلال وتعرف كيف يتعاملون اصحاب الدفع الرباعي مع منافسين الهلال الفتح حظي بتسهيلات من الفرق الاخرى ودفدفه من الحكام واخذ الدوري وهو ما يستاهل مثل النصر وبطولات الدفع الرباعي ودلهوم المعروفه لكل رياضي نزيه