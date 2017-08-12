بالصور .. أحد يتغلب على الشباب بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض - تصوير محمد السعران(صدى):

حقق أحد فوزا تاريخيا على حساب مضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت لحساب الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

تقدم محمد سعيد الضو لنادي أحد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وانتظر الشباب حتى الدقيقة 82 لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 ارتكب حارس الشباب فاروق بن مصطفى خطأ فادحاً بعدما فشل في استقبال كرة زميله عبدالله الأسطا لتمر من تحت أقدامه وتدخل الشباك.

بتلك النتيجة سجل أحد أول فوز له بدوري المحترفين في أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين.