" بلدية الشوقية " تزيل تعديات بمخطط ولي العهد " 1 " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، حملة لإزالة عدد من التعديات شملت شبوكاً وأحواشاً وغرفاً شعبية ودكات ومباني متعدية، وبمساحات كبيرة.

وقال مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية، المهندس أكرم الحربي، إن الحملة نفذت في مخطط ولي العهد رقم (1)، وشملت عدة مواقع، وتمت بمشاركة الرائد عبدالله رمزي الحربي، وبمساندة فرقة من شعبة المهمات والبحث الجنائي وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين.

وأوضح الحربي، أن المواقع المزالة كانت عبارة عن غرف عشوائية وأحواش مخالفة، وبمساحة حوالي (2) كيلومتر تقريبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لذلك الغرض لمتابعة تلك المواقع باستمرار، والحد من انتشار مثل تلك الظواهر السلبية، وبمتابعة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراق.