" كفى " : ترك التدخين يعيد الشهية ويشفي الجهاز الهضمي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مشرف العيادة الثابتة بجمعية كفى للتوعية، بأضرار التدخين والمخدرات الدكتور نايف حسين أن عملية هضم الطعام تتحسن لدى المقلع عن التدخين وتبدأ معدته بالالتئام والشعور بالراحة.

وأشار حسين، أن غالب المدخنين يعانون من عسر الهضم وضعف الشهية وذلك بسبب المواد المكونة للدخان ، ويلاحظ أنه بمجرد الإقلاع عن التدخين حتى تجد جسم الإنسان يبدأ بالتحسن ويعود النشاط لكافة الاعضاء بعد أن كانت تحت رحمة السموم، حتى أن اضطربات النوم تقل ويعود إلى كامل صحته.

هذا ويزور عيادات جمعية كفى الثابتة بجده مابين 5 إلى 10 أشخاص يوميًا، راغبين في تلقي العلاج وهجر الإدمان لأسباب مختلفة ومن أهمها الرغبة من النجاة من أمراض التبغ والتي تفتك بحياة الآلاف سنويا في المملكة.