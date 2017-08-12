مارسيليا يحقق فوزًا صعبًا على نانت بهدف نظيف - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتزع مارسيليا فوزا صعبا من مضيفه نانت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وظل فريق نانت بلا نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي لمارسيليا حيث كان قد فاز على ديجون 3 / صفر، فيما كان نانت قد خسر من ليل صفر / 3.