بالفيديو.. الوليد بن طلال يقضي رحلته في شرم الشيخ المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جوانب من رحلة الأمير الوليد بن طلال في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهو يمارس عدداً من الأنشطة السياحية.

وأظهر المقطع الأمير الوليد أثناء تجوله في المدينة مع مرافقيه بالدراجات، وممارسته لرياضات التسلق والتزلج على الماء والسباحة، كما تفقد أحد المشاريع التي لا تزال تحت الإنشاء.

وكتب الأمير تعليقاً على المقطع باللغتين العربية والإنجليزية: ” ستظلي يا مصر آمنة للسياحة والاستثمار ” .