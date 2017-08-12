بالفيديو.. الوليد بن طلال يقضي رحلته في شرم الشيخ المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الوليد بن طلال يقضي رحلته في شرم الشيخ المصرية
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جوانب من رحلة الأمير الوليد بن طلال في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهو يمارس عدداً من الأنشطة السياحية.
وأظهر المقطع الأمير الوليد أثناء تجوله في المدينة مع مرافقيه بالدراجات، وممارسته لرياضات التسلق والتزلج على الماء والسباحة، كما تفقد أحد المشاريع التي لا تزال تحت الإنشاء.
وكتب الأمير تعليقاً على المقطع باللغتين العربية والإنجليزية: ” ستظلي يا مصر آمنة للسياحة والاستثمار ” .
قال تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"
ستظلي يا #مصر آمنة #للسياحة و #الإستثمار
Egypt will remain safe for tourism & investments pic.twitter.com/1127eJUBgG
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 12, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات
موفق خير لكل المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات
اياديك بيضاء على العالم كله
حقاني[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 11 دقيقة
ي الله حسن الخاتمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16181 ] نشر منذ 4 دقائق
زين