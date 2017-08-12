بالفيديو.. " أبو تريكة " يقطع علاقته بكهربا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” أبو تريكة ” يقطع علاقته بكهربا
قال المشجع تركي الأهدل الشهير بـ ” أبو تريكة ” من ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” إن علاقته بالمحترف المصري في صفوف الاتحاد محمود كهربا انتهت بعدما أخلف الأخير وعودًا قطعها له.
وأوضح ” الأهدل ” أن ” كهربا ” وعده بأن يقدم له هدية عبارة عن هاتف جوال؛ لكنه عندما زاره في منزله لم يقدم له سوى الحلوى.
وأضاف المشجع تركي الأهدل، أنه قرر ارتداء قميص نادي الباطن بدلًا من قميص الاتحاد خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة؛ لأن فريق الباطن أهدوه القميص وهاتف جوال.
المشجع تركي:
محمود كهربا وعدني بهدية جوال ولما ذهبت لزيارته أعطاني "حلوى"،والباطن عوضني بمكافأةوجوال وقميص الفريق#الاتحاد_الباطن pic.twitter.com/oPDPzxcVui
— #طلال 🇸🇦 (@d_0k) August 11, 2017
صداوي[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 18 دقيقة
مصري ليش مستغرب مستحيل يخسر فلوس يأخذ ما يعطي ضحك علي غيرك وأخذ منهم بنتلي 😂😂