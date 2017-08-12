بالفيديو.. " أبو تريكة " يقطع علاقته بكهربا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال المشجع تركي الأهدل الشهير بـ ” أبو تريكة ” من ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” إن علاقته بالمحترف المصري في صفوف الاتحاد محمود كهربا انتهت بعدما أخلف الأخير وعودًا قطعها له.

وأوضح ” الأهدل ” أن ” كهربا ” وعده بأن يقدم له هدية عبارة عن هاتف جوال؛ لكنه عندما زاره في منزله لم يقدم له سوى الحلوى.

وأضاف المشجع تركي الأهدل، أنه قرر ارتداء قميص نادي الباطن بدلًا من قميص الاتحاد خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة؛ لأن فريق الباطن أهدوه القميص وهاتف جوال.