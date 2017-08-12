 خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب بطنجة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب بطنجة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب بطنجة
نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المغرب محمد السادس، وولي العهد المغربي الأمير الحسن، اليوم السبت، بمقر إقامته بطنجة.

وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر المقابلة، من الجانب السعودي، عددٌ من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها أيضًا عددٌ من الوزراء والمسؤولين من الجانب المغربي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 4 ساعات

لله يحفظك يا ملكنا الغالي

[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات

امين

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات

يالله ان تسعدهم دنيا وآخره وتحفظهم وتسعدنا حنا بالأخرة مثل سعادتهم بالدنيا
ويحفظهم لنا
بالله عقب ذا الكلام لاينحذف ردي الله المستعان

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