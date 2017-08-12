خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب بطنجة - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب بطنجة
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المغرب محمد السادس، وولي العهد المغربي الأمير الحسن، اليوم السبت، بمقر إقامته بطنجة.
وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر المقابلة، من الجانب السعودي، عددٌ من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها أيضًا عددٌ من الوزراء والمسؤولين من الجانب المغربي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 4 ساعات
لله يحفظك يا ملكنا الغالي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يردك لنا سالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات
امين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله ان تسعدهم دنيا وآخره وتحفظهم وتسعدنا حنا بالأخرة مثل سعادتهم بالدنيا
ويحفظهم لنا
بالله عقب ذا الكلام لاينحذف ردي الله المستعان