اعتقال خلية اغتيالات تابعة لـ " داعش " جنوب تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلنت مصادر أمنية تركية اليوم السبت، اعتقال أعضاء ” خلية اغتيالات ” تابعة لتنظيم ” داعش ” في ولاية (شانلي أورفا) جنوبي البلاد.

ونسبت راديو ” سوا ” الأمريكي للمصادر قولها إن، الخلية تتكون من ثلاثة عناصر، مكلفين بقتل أشخاص يقومون بنشاطات مضادة للتنظيم المتشدد، موضحين أن السلطات اعتقلت أعضاء الخلية خلال حملات مداهمة متزامنة نفذت في ولايات غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وملاتيا.

وأوضحت المصادر الأمنية أن أعضاء الخلية سبق أن دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية، قادمين من محافظة الرقة شمالي سوريا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الأمن أوقف أيضا 4 أتراك و5 سوريين جنوبي البلاد؛ أثناء حملة ضد التنظيم المتشدد، مضيفين أنه يشتبه بقيامهم عمليات لمصلحة داعش، وتأمين عبور أشخاص إلى تركيا بطرق غير شرعية.