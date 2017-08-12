 " النقل المصرية " تنفي نشوب حريق بقطار " الإسكندرية - أسوان " - صحيفة صدى الالكترونية

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” النقل المصرية ” تنفي نشوب حريق بقطار ” الإسكندرية – أسوان “

” النقل المصرية ” تنفي نشوب حريق بقطار ” الإسكندرية – أسوان “
القاهرة(صدى):

نفى المتحدث باسم وزارة النقل المصرية محمد عز، نشوب حريق بقطار قادم من محافظة الإسكندرية إلى محافظة أسوان.

وقال عز – اليوم السبت – إنه أثناء سير قطار ” الإسكندرية – أسوان ” ، وأثناء استخدام الفرامل حدثت شرارة وأدخنة وتم السيطرة عليها فورا بطفايات الحريق، نافيا وجود أي تعطل لحركة القطارات بالوجه القبلي.

وناشد عز وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص مرفق السكك الحديدية، منعا لإثارة البلبلة.


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[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات

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