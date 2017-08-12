بالصور.. هطول أمطار على مراكز العيص - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء اليوم السبت، على محافظة العيص وبعض مراكزها تسببت بجريان بعض الأودية والشعاب.

وتركزت الأمطار على محافظة العيص وغرزة والهجمية والفرع القصبة وطريق القراصة ومصادر والمغيوير ومدخل محافظة العيص وجنوب المربع وبعض من المراكز والقري التابعة لها.

وكان الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، حذر من احتمال تعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لتكوينات من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط من الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من أمس الجمعة إلى يوم الخميس المقبل.