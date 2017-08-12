منتخب الجودو يقيم معسكره الاستعدادي في النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

غادر المنتخب السعودي الأول للجودو اليوم إلى النمسا لإقامة معسكره الاستعدادي لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست في 25 من شهر أغسطس الجاري.

وضمت قائمة المنتخب ستة لاعبين هم عبدالله النجراني، ومحمد الحربي، وعبدالكريم البيشي، وعيسى مجرشي، وسليمان حماد، وجابر الحارثي.

من جهته، سيعقد على هامش البطولة اجتماعاً للاتحاد الدولي للجودو وسيكون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجودو أمجد قشقري ممثلاً للمملكة العربية السعودية في الاجتماع.