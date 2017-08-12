طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين
تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية، اليوم السبت، لحادث بسيط في مطار البحرين الدولي، لم يسفر عن أية خسائر بشرية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين ” بنا ” عن وزارة المواصلات والاتصالات، ” أنه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين ” .
وأعلنت الوزارة، أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظ دول الخليج والمسلمين من كل مكروه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ستر