 طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

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طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين

طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين
المنامة(صدى):

تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية، اليوم السبت، لحادث بسيط في مطار البحرين الدولي، لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ” بنا ” عن وزارة المواصلات والاتصالات، ” أنه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين ” .

وأعلنت الوزارة، أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يحفظ دول الخليج والمسلمين من كل مكروه

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