طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث في مطار البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية، اليوم السبت، لحادث بسيط في مطار البحرين الدولي، لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ” بنا ” عن وزارة المواصلات والاتصالات، ” أنه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين ” .

وأعلنت الوزارة، أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.