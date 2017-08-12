رامي شعبان: بداية رائعة للفراعنة بالدوري الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أشاد رامي شعبان الحارس السابق لأرسنال اليوم السبت، بالبداية القوية للاعبين المصريين بالدوري الإنجليزي الذي انطلق أمس الجمعة.

وقال شعبان، في تغريدة على ” تويتر ” : ” مصر تسيطر على الجولة الأولى للبريميير ليج.. اليوم حجازي وصلاح أحرزا.. أمس النني صنع هدفًا.. يا لها من بداية يا فراعنة ” .

كان محمد النني قد صنع هدفًا في فوز أرسنال الكبير أمس (4-3) على ليستر سيتي، كما سجَّل محمد صلاح هدفًا، وتسبب في ركلة جزاء في تعادل ليفربول مع واتفورد (3-3)، فيما سجّل المدافع أحمد حجازي هدف فوز وست بروميتش ألبيون على بورنموث.

ويشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم مشاركة 4 لاعبين مصريين لأول مرة، وهم: محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، بجانب رمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتي.

كما يلعب أحمد المحمدي مع أستون فيلا، في دوري الدرجة الأولى.