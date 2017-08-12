الجيش الإسرائيلي يطلق سراح فتاة رفضت التجنيد - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مؤخرًا، إطلاق الجيش الإسرائيلي لسراح فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 19 عامًا تدعى عتاليا بن ابا، رفضت التجنيد بعد قضاء 110 يوم فى السجن العسكري.

وقالت صحيفة ” هاآرتس ” الإسرائيلية، إنه تم تسريحها بإدعاء عدم ملاءمتها للجيش، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يسرحها بها جيش الاحتلال رافضين الخدمة خلال السنة الأخيرة.

وقررت لجنة عدم الملاءمة للخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، تسريح بن ابا، بعد رفض لجنة الضمير في جيش الاحتلال، طلب إطلاق سراحها، وحدد أعضاء اللجنة بأن أسباب رفض الخدمة هى النزعة السلمية، لأنها ردت على السؤال بأنها تفضل إنهاء الاحتلال.