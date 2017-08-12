مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، غارات جوية استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين في معسكر ” ألوية الصواريخ ” في منطقة فج عطان جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء، علاوة على معسكر القوات الخاصة – الذي يسيطر عليه الانقلابيون – في منطقة الصباحة غربي العاصمة.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم السبت، عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن ” القوات الشرعية أحرزت تقدما جديدا بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة مدارات غرب مدينة تعز، فدفع الانقلابيون بتعزيزات كبيرة إلى شارع الستين الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة تعز لمنع تقدم القوات الشرعية فيه ” .

يذكر أن المعارك مازالت مستمرة بين القوات الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة تعز.