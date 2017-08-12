سناتور جمهوري يهاجم ترامب على خلفية تصريحاته حول فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصدر السناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا الأمريكية بن ساس، بيانا حادا رفض خلاله تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن واشنطن لا تستبعد الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة السياسية الحالية في فنزويلا.

وقال بن ساس -في تصريحات نقلتها مجلة ” بوليتيكو ” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- ” لا..بالتأكيد الكونجرس لم يصوت لصالح الحرب في فنزويلا ” .

وأضاف ” الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إنسان فظيع)، لكن الكونجرس لم يصوت لإراقة دماء سكان نبراسكا على أساس هجوم شنته السلطة التنفيذية اليوم ” .

يأتي توبيخ بن ساس، وهو عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وسط توتر للعلاقات بين ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، إذ أثار الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع احتجاجا على زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حيث تبادل الجانبان اتهام الآخر بالمسؤولية عن فشل مجلس الشيوخ فى العمل على الأجندة التشريعية لـ ترامب.

كان الرئيس الأمريكي قد قال أمس الجمعة إنه لا يستبعد الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة السياسية الحالية في فنزويلا .. مضيفا ” الناس هناك يعانون ويموتون ” .

وفي رد فعل من جانب كاراكاس، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن تصريحات ترامب ” درب من الجنون ” .

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مؤخرا بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووصفته بأنه ” ديكتاتور ” ، وذلك على خلفية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا، والتي تمتلك حق إعادة صياغة الدستور، ويمكنها تجاوز سلطات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي تسيطر عليه المعارضة الفنزويلية.

واتهمت المعارضة الفنزويلية، التي قاطعت انتخابات الجمعية التأسيسية، مادورو بمحاولة الاستئثار بالسلطة، الأمر الذي ينفيه الأخير .. وكانت مظاهرات عنيفة شهدتها فنزويلا منذ أبريل الماضي، قد أسفرت عن مقتل 120 شخصا في أنحاء البلاد.