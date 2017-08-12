مقتل 9 مسلحين مناهضين للحكومة الأفغانية في غارة أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لقى مالا يقل عن 9 مسلحين مناهضين للحكومة الأفغانية مصرعهم في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في إقليم ميدان وارداك بأفغانستان.

وذكرت شرطة المقاطعة في بيان -نقلته وكالة أنباء خامة الأفغانية اليوم السبت- أن الغارة الجوية نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واستهدفت المتمردين في منطقة جاغاتو.

وأضاف البيان أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع هاتشباك ودراجة نارية عندما تم استهدافهم.

يذكر أن ميدان ورداك من بين الأقاليم المتقلبة نسبيا في الأجزاء الوسطى من البلاد التي تقع بالقرب من العاصمة كابول. ويعمل المسلحون المناهضون للحكومة بنشاط في مختلف أحيائها وغالبا ما يقومون بأنشطة تمرد فيها وخاصة في الأحياء الواقعة على طول الطريق السريع الذي يربط كابول بالأقاليم الجنوبية الشرقية والجنوبية.