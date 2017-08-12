بيرنلي يفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ” بيرنلي ” البريطاني على مضيفه ” تشيلسي ” حامل اللقب، بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب الأخير ” ستامفورد بريدج ” في إطار الجولة الأولى بالدوري الانجليزى الممتاز.

جاءت ثلاثية بيرنلي في الشوط الأول وسجل لاعبه سام فوكس الهدف الاول في الدقيقة 24، وأضاف ستيفن وارد الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يحرز فوكس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 43.

وانتفض تشيلسي في الشوط الثاني وأحرز أول أهدافه عن طريق لاعبه الفارو موراتا في الدقيقة 69، قبل أن يضيف زميله ديفيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 88 ، لتنتهي المباراة بفوز بيرنلي بثلاثية مقابل هدفين .

يذكر أن المباراة شهدت حالتين طرد من تشيلسي ، حيث أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة في وجه لاعبه جاري كاهيل في الدقيقة 14 ، قبل أن يطرد زميله في الفريق ،سيسك فابريغاس، في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني.