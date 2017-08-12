منع 32 مصريًا من السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل (صدى):

رفضت شركة طيران النيل سفر 32 مصريًا على رحلتها المتجهة، مساء اليوم السبت، إلى الطائف لحصولهم على تأشيرات زيارة بعد رفض السلطات السعودية استقبال حاملى هذه التأشيرات فى إطار السيطرة على أعداد الحجاج هذا الموسم.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم 101 والمتجهة إلى مدينة الطائف بالمملكة تقدم 32 راكبا لإنهاء إجراءات سفرهم بتأشيرات زيارة وبالإتصال بالسلطات السعودية بمطار الطائف رفضت استقبال الركاب فتم إبلاغهم بالقرار والسماح للركاب بالخروج من الدائرة الجمركية.

يذكر أن السلطات السعودية اتخذت عدة قرارات لأول مرة هذا الموسم لتنظيم موسم الحج والحد من الزحام الشديد فى أماكن المشاعر من بينها منع استقبال حاملي تأشيرات الزيارة مبكرًا مع بداية رحلات الحج وتم إعادة 65 مصريًا يحملون هذه التأشيرة بعد وصولهم إلى مدينة القصيم.

يذكر أن النيابة العامة جددت سجن 11 مهندسًا بالقطاع الهندسي بمطار القاهرة 15 يومًا أخرى فيما يتعلق بدورهم فى انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى رقم 3.