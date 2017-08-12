الشرطة الصينية تقبض على أم أرسلت وليدتها إلى ملجأ بالبريد - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ألقت الشرطة في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان القبض على امرأة شابة للاشتباه في أنها قامت بإرسال طفلتها الوليدة كطرد إلى أحد الملاجئ عن طريق خدمة البريد السريع.

وأفاد تقرير نشر اليوم السبت بصحيفة (تشاينا دايلى) الصينية الرسمية بأن ساعي البريد استلم الطرد وانصرف ولكنه وهو في الطريق لتسليمه سمع صوت بكاء صادر من اللفافة وعندما فتحها اكتشف وجود الوليدة بداخلها ومازال الحبل السرى معلقا بها وفورا توقف في عرض الشارع، قام باستدعاء رجال الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي وإنه تم نقل الطفلة فورا إلى أحد المستشفيات حيث قام الأطباء بفحصها وبعد اطمئنانهم إلى أن علاماتها الحيوية مستقرة تم وضعها في قسم طب الأطفال بالمستشفى لرعايتها.

وأفاد بيان الشرطة أن المرأة محبوسة بتهمة التخلي عن طفل صغير، وهى جريمة يعاقب عليها القانون الصيني حيث قد يواجه مرتكبها حكما بالحبس يصل إلى خمس سنوات.