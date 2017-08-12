السلطات الهندية تقتل فيلًا أودى بحياة 15 شخصًا - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أطلقت السلطات الهندية الرصاص على فيل وأردته قتيلا، وذلك إثر جهود مكثفة لصيده بمشاركة عشرات من مسؤولي الغابات والرماة المهرة بعدما تسبب في سقوط نحو 15 قتيلا في ولايتي جاركاند وبيهار بشرق البلاد.

وقال مسؤول الغابات في ولاية جاركاند – وفقا لقناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم السبت- إن فريقا تشكل لصيد الفيل، الذي يعتقد أن عمره بين 20 و25 عاما، بعد أن قتل 11 شخصا في الولاية منذ مارس وألحق أضرارا بعدد من المنازل، بينما قتل 4 أشخاص آخرين في ولاية بيهار المجاورة.

وكان مسؤولون هنود قد ذكروا – في وقت سابق – أن فيلا بريا ثائرا قتل عددا من الأشخاص في ولايتي جاركاند وبيهار، فيما أشارت زوجة أحد الضحايا إلى أن السكان يعيشون في قلق، ولا يجرؤون على الخروج من منازلهم خشية تعرضهم لهجوم الفيل.