السلطات الهندية تقتل فيلًا أودى بحياة 15 شخصًا - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات الهندية تقتل فيلًا أودى بحياة 15 شخصًا
أطلقت السلطات الهندية الرصاص على فيل وأردته قتيلا، وذلك إثر جهود مكثفة لصيده بمشاركة عشرات من مسؤولي الغابات والرماة المهرة بعدما تسبب في سقوط نحو 15 قتيلا في ولايتي جاركاند وبيهار بشرق البلاد.
وقال مسؤول الغابات في ولاية جاركاند – وفقا لقناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم السبت- إن فريقا تشكل لصيد الفيل، الذي يعتقد أن عمره بين 20 و25 عاما، بعد أن قتل 11 شخصا في الولاية منذ مارس وألحق أضرارا بعدد من المنازل، بينما قتل 4 أشخاص آخرين في ولاية بيهار المجاورة.
وكان مسؤولون هنود قد ذكروا – في وقت سابق – أن فيلا بريا ثائرا قتل عددا من الأشخاص في ولايتي جاركاند وبيهار، فيما أشارت زوجة أحد الضحايا إلى أن السكان يعيشون في قلق، ولا يجرؤون على الخروج من منازلهم خشية تعرضهم لهجوم الفيل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31913 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل القتل هذا الفلفول المهبول ..
,, تقتل 15 هندي ويش ذنبهم تقتلهم ؟
,, هذولا ماياكلون إلا الفلفل وانت ماتداني الفلفل بعيشة الله ، يعني مايضايقونك بعيشتك ,,
,, عموماً هذا جزاء المعتدين ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 ساعات
كان لا داعى لقتل الفيل وكان يكفى ان يتم تخدير الفيل بمخدر قوى ونقل الفيل المخدر الى محمية برية بالهند في مقاطعة بنغلور بعيدة عن السكان
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 15 دقيقة
يمكن فار داخل اذنه😂😂😂