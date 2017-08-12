العمل العربي يتصدر مجلة الإذاعة الموريتانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

تصدر العمل العربي المشترك العدد الجديد من مجلة ” هنا نواكشوط ” التي أصدرتها الإذاعة الموريتانية اليوم السبت.

ونشرت المجلة مقابلة سابقة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أشاد خلالها بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في القاهرة، قائلا ” نحترم الشعب المصري والقيادة في مصر لأن مصر هي أهم دولة عربية ونتمنى لها الاستقرار والنمو والازدهار ” .

وأشاد الرئيس الموريتاني بمستوى العلاقات التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته له النجاح لأنه يقوم بدور مهم في تأمين سلامة مصر التي تمثل الكثير لعالمنا العربي.

وأكد رئيس اتحاد الإذاعة الموريتانية عبد الله يعقوب حرمة الله أن العدد شمل مواضيع من بينها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وخطاب للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمام القمة العربية.

وشمل العدد الجديد من مجلة ” هنا نواكشوط ” ملحقا خاصا معززا بالصور لمقاطع من مقابلات أجرتها الإذاعة مع كبار السياسيين والصحفيين والإعلاميين العرب مثل عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين.