الاعتداء علي سائق تاكسي - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 12
أغسطس
ويش هو مسوي طيب ؟؟
يمكن إنه صادم حد وحاول يهرب او متحرش بوحده يا ابومحمد .
والعِلم عند الله .
مفقوع خشمه
واحتمال يكون الموضوع تافه ولا يستحق
لكن الشيطان يحب المشاكل بين الناس
الله المستعان
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 31913 ] نشر منذ 5 ساعات
ويش هو مسوي طيب ؟؟
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن إنه صادم حد وحاول يهرب او متحرش بوحده يا ابومحمد .
والعِلم عند الله .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 1 ساعة
مفقوع خشمه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 1 ساعة
واحتمال يكون الموضوع تافه ولا يستحق
لكن الشيطان يحب المشاكل بين الناس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16183 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان