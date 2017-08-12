 الاعتداء علي سائق تاكسي - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

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الاعتداء علي سائق تاكسي




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31913 ] نشر منذ 5 ساعات

ويش هو مسوي طيب ؟؟

[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 3 ساعات

يمكن إنه صادم حد وحاول يهرب او متحرش بوحده يا ابومحمد .
والعِلم عند الله .

[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 1 ساعة

واحتمال يكون الموضوع تافه ولا يستحق
لكن الشيطان يحب المشاكل بين الناس

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