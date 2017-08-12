بالصور.. " الفصلا وآل مخلص " يمتعان زائري مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أحيا المنشدين فهد الفصلا وعبدالله آل مخلص، مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه، حيث شهد المهرجان تفاعلًا كبيرًا من قبل الزائرين.

وقدما خلال هذه الليلة العديد من الشيلات بمشاركة فراشات نجوم السعادة والتي حازت على استحسان الحضور.

وعبرا المنشدان عن سعادتهما بزيارتهما للمهرجان، وأنه يعتبر من المهرجانات المميزة على مستوى منطقة عسير، وهي أول مشاركة لهما في مهرجانات منطقة عسير.

وقدمت إدارة مهرجان خميس مشيط بالتعاون مع مجموعة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن أحمد سلامي العديد من الجوائز كان أبرزها طقم ذهب وشاشة تلفزيون بلازما وعدد من الهدايا القيمة.

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر والتي تحظى باهتمام سموه ويتابعها بشكل مستمر.

