الأمر بالمعروف تبحث سبل التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بحث مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مع معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعة للاستفادة من إمكانات الجامعة في إقامة الملتقيات والمعارض التوجيهية والتوعوية بالإضافة إلى طرح بعض الموضوعات والجوانب المتعلقة بالشراكة بين الجامعة والهيئة ومناقشة سبل نجاحها.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ العمري للجامعة حيث أبدى معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز استعداد الجامعة بكل إمكاناتها وكوادرها العلمية لتحقيق ما من شأنه إيصال رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.